Juurikas. Mida toob aasta 2018?

Jaanuar

• PBK mängib Eesti hümni.

• Täiskuu valab Eestimaa üle lollaka valgusega.

• Maalehes ilmub Igor Mangi horoskoop.

• Mallukas avaldab Mangi horoskoobi oma blogis.

• Maalehe peatoimetajat tabab totaalne mällukas.

• Lamehelbekesed protesteerivad ümmarguse Maa vastu.

• Tüütavad pensionärid paluvad Kalvi Kõvalt vabandust.

• Saaremaa roimakirjanik Katrin Pauts avaldab põneviku Hiiumaa mõrvadest.

Veebruar

• Igor Mangist saab Maalehe uus peatoimetaja.

• Idamaa kalendri järgi algab koera-aasta. Koerus toimuvad sel puhul suured pidustused. Kassidel algab jooksuaeg.

• Taliolümpiale sõitnud Eesti suusatajad satuvad Pyeongchangi asemel Pyongyangi.

• Rein Lang kirjutab Reformierakonna uue programmi.

• Mallukas avaldab Reformierakonna uue programmi oma blogis.

• ERR ei näita vabariigi 100. aastapäeval presidendi vastuvõtu kätlemistseremooniat. Vastuvõtul osalenud prominendid, kelle naised ei saanud oma kleite ja soenguid televaatajatele näidata, on šokis: see on iseseisvuse lõpp!

• President palub Eesti rahvalt vabandust.

• Katrin Pauts avaldab põneviku Kihnu saare mõrvadest.

Märts

• Algab Tallinna-Helsingi tunneli kaevamine.

• Lumi tuleb maha. Tõmbekeskustes saab sõita tõukekelkudega.

• Palgaline teatrikülastaja hakkab streikima, kuna töö on raskem, kui arvata võis.

• Lätis viina järel käivad eestimaalased paluvad Jevgeni Ossinovskilt vabandust.

• Marju Länik võidab «Eesti laulu».

• Katrin Pauts avaldab põneviku Ruhnu saare mõrvadest.

Aprill

• Virginia Woolfi grupis algab kevadine mehepeks.

• Valitsus maksab kirikule Jüriöö ülestõusu tagajärjel tekkinud kahjude eest kompensatsiooni.

• Seaküla Simson palub Kadri Simsonilt vabandust.

• Läti Vabariigi saatkond Tallinnas alustab Lätist ostetud alkoholitaara vastuvõttu. Vastuvõtt toimub soojas ja südamlikus õhkkonnas.

• Maalehes ilmub külvikalender, mille autor on staarblogija Paljas Porgand.

• Katrin Pauts avaldab põneviku Naissaare mõrvadest.

Mai

• Tallinna keskturul arveldatakse bitcoin’ides, Nõmme turul kehtivad Tokyo börsi hinnad.

• Tõmbekeskustes saab maksta viipe­kaardiga.

• Marju Länik võidab Eurovisiooni lauluvõistluse.

• Käsitööõlu niidab hipsteritel jalad alt.

• Katrin Pauts avaldab põneviku Aegna saare mõrvadest.

Juuni

• Keskkonnaministri nõunik Kalle Muuli hoiatab keskkonnaministrit Siim Kiislerit, et jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi.

• Keskkonnaminister Siim Kiisler avaldab käskkirja, et jaaniööl metsa alla minna ei tohi.

• Katrin Pauts avaldab põneviku Abruka saare mõrvadest.

Juuli

• Superministeeriumi veinipoes algab Läti hindade supernädal.

• Rahandusminister Toomas Tõniste jääb inglise keeles suvetööle.

• Jüri Ratas teeb Zuzu Izmailova abil tutvust ravikanepiga ja võtab uueks nimeks Jüri Rasta.

• Katrin Pauts avaldab põneviku Vilsandi mõrvadest.

August

• Lihula lillekirjafestivalil esinevad Maalehe telgis Igor Mang, Mallukas ja Paljas Porgand.

• Intsikurmu festivalil tõmmatakse hipstereid tillist ja sikutatakse habemest.

• Tartu toidu- ja veinifestivali ametlik jook on viin ja ametlik toit on õlu.

• Tallinna-Helsingi tunneli kaevamine jätkub.

• Paide arvamisfestivali võidab Ahto Lobjakas, kes arvab kõik asjad õieti ära. Teise koha saavutab Krister Paris. Andrus Karnau diskvalifitseeritakse.

• Katrin Pauts avaldab põneviku Piirissaare mõrvadest.

September

• Toomas Tõniste jätkab inglise keele õpinguid intensiivravimeetodil.

• Palgaline teatrikülastaja astub Tartu draamafestivalil kolmandal päeval ametist tagasi.

• Katrin Pauts avaldab põneviku Prangli saare mõrvadest.

Oktoober

• Eesti Rahva Muuseumis avatakse eestlaste sotsiaalmeediapostituste näitus.

• Tüütavad pensionärid annetavad oma kuupalga Kalvi Kõvale.

• Toomas Tõniste jätkab inglise keele õpinguid saksa keele eriklassis.

• Katrin Pauts avaldab põneviku Manilaiu mõrvadest.

November

• Restoranis Muldkokk toimunud pimeõhtusöögil süüakse kelner ära. Tegemist on inimliku eksitusega, kinnitab restorani peakokk.

• Maalehe uueks nimeks saab Lamemaaleht.

• Tallinna-Helsingi tunneli kaevajad jõuavad maapinnale Austraalias.

• Siim Kiisler keelab Kalle Muulil hernesupi söömise, et vähendada kasvuhoonegaaside lekkimist ministeeriumi atmosfääri.

• Katrin Pauts avaldab põneviku Munalaiu mõrvadest.

• Eesti Saarte Kogu pöördub kultuuriminister Indrek Saare poole palvega keelata kirjanik Katrin Pautsil laimavate väljamõeldiste avaldamine Eesti saarte kohta.

Detsember

• Katrin Pauts avaldab põneviku Sõrve sääre mõrvadest. Eesti Poolsaarte Kogu on tagajalgadel.

• Täiskuu valab Eestimaa jälle üle lollaka valgusega.

• PBK mängib jälle Eesti hümni.