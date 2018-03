Tallinn Music Week avaldas tänavuse festivali ning konverentsi võtmeteemad

Harvardi ülikooli kõrgema disainikooli linnaplaneerimise abiprofessor Andres Sevtsuk teeb peaettekande linnade tuleviku kohta, keskendudes võimalikele kestliku arengu strateegiatele linnaplaneerimises. Venezuela kommunikatsiooniekspert, avaliku poliitika analüütik ja disainiekspert Andreina Seijas J. räägib sellest, kuidas saavad linnad muutuda tänu öiste töö- ja puhkekohtade loomisele turvalisemaks, kaasavamaks ja tõhusamaks. Andreina on teinud koostööd ka muusikaagentuuriga Sound Diplomacy, et panna kokku öise majanduse korraldamise juhend, mida esitletakse esimest korda just TMW konverentsil.

Liikuvus on meie linnade keskmes ning linnaelu põhialus. Peter Vesterbacka esitleb FinEst Bay Area ideed ja Tallinna-Helsingi kaksiklinna visiooni. Sellele järgnevas aruteluringis on teemaks innovatsioon ning kuidas see saab muuta linnu ja piirkondi. Aruteluringis osaleb ka majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Rahvusvahelise Keychange Projecti raames, mille eesmärk on võimestada naisi muusikatööstuses, kogunevad 60 naismuusikut ja loomememajanduse eksperti, et osaleda TMW konverentsi loomelaboris. Kampaania saadik ning mitmeid Grammy auhindu võitnud muusik ja produtsent Imogen Heap räägib koostööst Mycelia ja Creative Passportiga, mis on muusikute jaoks uus digitaalse identiteedi tase.

Esimese naistele mõeldud «meestevaba» muusikafestivali Statement Festival algataja, Rootsi koomik, raadiosaadete ja taskuhäälingute juht ning kirjanik Emma Knyckare räägib uue festivali sünnist, vajalikkusest ja ambitsioonidest.

Londonis ja Los Angeleses elav muusikaajakirjanik ning romaani «Somewhere I’ve Never Been» autor Steph Kretowicz puudutab soo ja postkoloniaalse feminismi probleeme ning sooraamistikke.

Konverentsi aruteluringides keskendutakse ka kauaoodatud autoriõiguste reformile ning analüüsitakse krüptovaluutade olukorda ja digitaalajastu uusi tuluallikaid. Lisaks loomemajanduse analüüsile ja lahendusi otsivatele tegevustele pakub konverents inspireerivaid lugusid eri kultuuride ja põlvkondade loomeinimestelt.

TMW 2018 konverentsi avab 6. aprillil Tallinnas Kultuurikatlas president Kersti Kaljulaid.