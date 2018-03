Tselluloositehase direktor Väino Pump: «Ülikool tselluloositehase lähedale ei sobi. Sellest on aastakümnete jooksul palju juttu olnud. Oleme oma murega pidevalt pöördunud vabariigi valitsuse poole. Kahjuks pole valitsus astunud ülikooli sulgemiseks vajalikke samme. Tänane reaalsus on see, et ülikool tegutseb edasi ja mürgitab tselluloositootmiseks vajalikku vaimset atmosfääri. Kauem me sellega leppida ei kavatse.»