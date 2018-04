Peeter Lauritsalt uus näitus

Peeter Laurits (s. 1962) on õppinud Tartu ja Leningradi Riiklikes Ülikoolides, Eesti Humanitaarinstituudis ja New Yorgi International Center of Photography’s.

Kaheksakümnendatel keskendus Laurits fotograafiale, üheksakümnendatel algas tema rahvusvaheline näitusetegevus ja see on olnud tihe. Ta on töötanud koos Chicago Roy Boyd Gallery, Reykjaviki The Living Art Museumi, Lissaboni Museu dÁgua, Londoni Ragged School Gallery, Berliini Giedre Bartelt Gallery, Groningeni Pavlov Media Labi jpt.