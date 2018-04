Kokku toob 27.-29. aprillini aset leidev HÕFF Haapsalu kultuurikeskuse ekraanidele ligemale 30 pikka filmi 17 riigist, lisaks oma žanri parimad lühifilmid kogu maailmast. Enamik filme linastub vaid üks kord.

Festivali avab ameeriklase Trevor Stevensi postapokalüptiline «Märulikool», mis võitis äsja Slamdance´i festivali ja jõuab esimest korda väljaspool Ameerika Ühendriike ekraanile just Haapsalus. Euroopas esilinastuvad Jakuutia folk-õudus «Kuri vaim» ja Falklandi sõja teemaline Argentina märuliparoodia «Malvinaator». Lõpufilmiks on mehhiklanna Issa Lópezi «Tiigrid ei karda» - korraga maagiline ja realistlikult sünge lugu México tänavatel üles kasvavatest lastest, kelle vanemad on hukkunud gängide omavahelise arveteõiendamise tõttu.

"Tiigrid ei karda", México tänavalapsed võitlevad oma elu eest. FOTO: Kaader filmist

Fantaasiarikkuselt ja temaatikalt on seda võrreldud ka legendaarse Luis Buñueli draamaga «Unustatud» (1950), millest oleks justkui uusversiooni vändanud tänavune Oscari laureaat ja Lópezi suur lemmik Guillermo del Toro. Vaieldamatult on tegu ühe tänavuse festivali säravama pärliga, mis kujutab maailma, mida päriselus ise kogeda ei tahaks.

Prantsuskeelse Kanada ühe tuntuma kirjaniku Gaétan Soucy romaanist «Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke» sai kirjanduslik fenomen, mis leidis kiiresti tee kümnetesse keeltesse. Eesti keeles ilmus teos 2017. aastal. Nüüd on vaatajate ees selle kauaoodatud ekraniseering, mille režissööriks on Simon Lavoie. 1930. aastad. Ühes kõledas ja muust maailmast peaaegu eraldatud Quebeci maavalduses pöördub laste elu pea peale, kui ootamatult sureb nende joodikust ja jõhkardist isa. Üksinda jäänud vennad peavad tasahilju reaalsusega harjuma ja sammhaaval saavad nii neile kui vaatajatele selgemaks perekonna häiriva loo tagamaad, milles leidub kuhjaga eksistentsiaalset traagikat ja valu.

Tegu pole klassikalise õudusfilmi, pigem lummava ja särisevat pinget täis gootiliku draamaga, kus miski pole nii, nagu paista lastakse.

Emotsionaalne ja sentimentaalne film HÕFFi kavas? «Nõelapadi»on just selline. Muidugi lisandub nendele kahele märksõnale palju teisi, rohkem õudusfilmide festivalile kohaseid. Ema ja tütre - lähedaste, mõni ütleks, et liiga lähedaste - lugu kriibib, teeb haiget, lõpuks läheb täiesti käest ära ja ometigi jätab ruumi lootusele.

"Nõelapadi", ema ja tütre emotsionaalne lugu. FOTO: Kaader filmist

Kas on võimalik täiskasvanuks saades pääseda lapsepõlve vihatud mustritest? Kas kiusatav saab oma taagast vabaneda? Tegemist on ühe selle aasta tugevama žanrifilmidebüüdiga ning Haapsallu filmi esitlema on oodatud ka selle lavastaja Deborah Haywood.

Monstrum Victor Crowley on 21. sajandil õudukasõbrale sama oluline, nagu olid möödunud sajandil «Reede 13» Jason Voorhees või «Halloweeni» Michael Myers. Neli aastat pärast «Tapri» viimase osa ekraaniletulekut ärkab Louisiana haisvates mädamülgastes elutsev Victor taas ellu, et näidata oma kirvekasutamisoskust. Ja uskuge, kirvest ei kasuta ta mitte puude lõhkumiseks! Adam Greene´i film «Victor Crowley» on taaskord üles võetud ehtsas Ameerika vana kooli splatter-filmide vaimus.