Nora Särak jutsutab vabadusest ja armastusest

Nora Säraku film «Poeem armastusest» FOTO: Kaader filmist

Nooruse lohakas vabadus

«Juurte» suurim väärtus Nora jaoks on see ring, mille moodustavad eri vanuses naisrežissööride eluetapid ja mõtted. Et tema on režissööridest noorim, tahtis ta nimelt toonitada noorust, sellega seostuvat ekstaasi, emotsionaalsust, naiivsust. Kasutades jäädvustatud materjali seast kõike vanaaegsetest filmikaadritest kuni iPhone'i fotodeni, ei muretsenud Nora ühtse stiili hoidmise pärast. «Tahtsingi sinna filmi panna sellist noorusele iseloomulikku lohakust, vabadust.»

Samas kirjeldab ta film natuke ka praegust ühiskonda, arvab Nora: «See äraminemine on tänapäeval nii tavaline, mina olen üks nendest, ja samuti pildistamine – kõike jäädvustatakse ja mina olen ise samasugune. Olin eriti just sel perioodil.»

Nii toonase eluperioodi kui ka seda kajastava filmi vabadusetunne tuleneb suuresti kõikidest nendest esimestest hetkedest, mida Nora reisides koges – esimest korda kodust nii kaugel olemine, esimest korda granaatõunaraksus käimine, esimest korda ujumine nii sinises ja läbipaistvas vees, esimest korda elamine päris oma majas, esimest korda oma aia omamine, kus kasvavad banaanipuud jne. «Kui kõik need esimesed korrad ühel hetkel otsa lõppevad ja vaimustus hääbub, siis tunned end järsku üksi, saad aru, mis olukorras sa tegelikult oled, ja isegi see suur armastus ei aita väga,» ütleb Nora. Tekib igatsus asjade järele, mis vanasti olid nii igapäevased ja tavalised: «Endale tundub ka naljakas, kuidas saab hakata nii väga merd igatsema.»

Nora Säraku film «Poeem armastusest» FOTO: Kaader filmist

Eesti on Norale väga oluline, aga ta ei ole end kunagi tõsiusklikuks kodumaa-inimeseks pidanud. «Ma ei osanud oodata, et Eestist kaugel elamine mulle nii raskeks võiks osutuda,» möönab Nora ja lisab, et kui Eestisse tagasi tuleb, siis kõike siinset uuesti nii lähedalt kogedes tundub «Poeem armastusest» lapsik ja naiivne, ent jälle ära minnes paistab kõik paigas.

Nora on veendumusel, et saamaks aru, mis on oluline ja väärtuslik, peab inimene käima ära, aga ta ei arva, et ainus võimalus selleks on sõita kusagile kaugele, pigem on see inimeseti individuaalne. «Võib-olla piisab aknast välja vaatamisest teise pilguga,» mõtiskleb ta. Selle tõttu ei ole filmis ka välja toodud tema reiside täpsed sihtkohad, sest need lihtsalt pole nii olulised: oluline on teekond.

Ajapikku avanev päriselu

Dokumentaalfilmi sattus Nora enda sõnul õppima paljude juhuste tõttu. Kunstiakadeemias andis Marko Raat filmitundi ja Nora käivitus sellest endalegi ootamatult niivõrd, et läks edasi õppima filmikooli. Makedoonias mängufilmirežiid õppides sai ta aru, et tegelaste ja olukordade väljamõtlemine talle sugugi ei istu. «Mulle pakub huvi see, kuidas esialgu kinnised inimesed avanevad, see protsess, kuidas miski oluline järkjärgult välja koorub. Minu jaoks on põnev päriselu, kus ei ole vaja midagi välja mõelda, oluline on leida keegi või miski, mis hoiab sind pidevalt pinges, erksana,» ütleb režissöör. Suur väljakutse on ka toime tulla sellega, kuidas elu filmitegemist ja tulemust omamoodi kohendab.

Nora Säraku film «Poeem armastusest» FOTO: Kaader filmist

Praegu õpib Nora tšehhi keelt ja teeb Eesti kaudu projekte. Prahas elab hetkel ka teine «Juurte» kaasautor Aljona Suržikova, kellega saab osa töid koos teha ja kellest on olnud suur tugi võõras linnas kohanemisel. Üle pika aja tunneb Nora, et saab uuesti keskenduda omaenda plaanidele ja mõtetele dokumentaalfilmi vallas.