Tallinnas annab etendusi Poola tippteater

Kanuti Gildi SAAL tähistab Poola Vabariigi 100. sünnipäeva Poola tippteatri omanäolise viipekeelele keskenduva lavastusega «Üks viibe». 28. ja 29. novembril saab Tallinnas Kanuti Gildi SAALis kogeda Varssavi Nowy Teatri omanäolist viipekeelele keskenduvat lavastust «Üks viibe»/«One Gesture», kus osatäitjateks on kurdid ning mille on lavale toonud Wojtek Ziemilski ja Wojciech Pustoła.

«Üks viibe» on lavastus maailmaga suhtlemisest – suhtlemisest kuuljate maailma ja selle teise, kurtide maailmaga. Kuidas toimib kommunikatsioon? Kuidas tekivad, kantakse edasi ning töödeldakse teadmisi, emotsioone ja kultuuri üldisemalt. Kui keel on ainus reaalsus, millele meil on ligipääs («Minu keele piirid on ühtlasi ka minu maailma piirid,» ütles kunagi Ludwig Wittgenstein), siis mida võiksime õppida kurtide keelelt. Millised kogemused suhtlemisel on universaalsed ja millised ainuomased vaid viipekeelele?