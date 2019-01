Nädala plaat: Ühe mehe muusikal

Üle 135 miljoni albumi müünud vitaalsel Springsteenil on 20 Grammyt ning tegemist on USA läbi aegade ühe edukama artistiga. Tegelikult on omamoodi fenomenaalne, kuidas on võimalik saada miljonäriks, jutustades oma robustsevõitu elegantsel-eepilisel moel lüüriliselt lihtsaid, kuid mõjusaid autobiograafilisi, seksuaalsetest ja sotsiaalsetest pingetest laetud lugusid ühe väikelinna kehvadest oludest võrsunud nooruki eluteest ning keerulistest suhetest isa ja emaga. Tavaliselt T-särki ja teksaseid kandev Springsteen on stilisti pealt kõvasti kokku hoidnud ning see tagasihoidlik riietus haakub ideaalselt tema sinikrae imagoga.