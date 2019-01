Kunagi ammu-ammu, ikka väga ammu, tuli Andrusele pähe, et läheks kunstinäitusele ja kirjutaks pärast arvustuse. Läksime. Kunstihoonesse. Ausalt, ei mäleta üldse, mis näitus see oli, aga vist miski noorte tulevikulootuste oma. Vaatasime, tegime isegi märkmeid (!) – no me olime noored ja usinad – ja ronisime siis tööposti otsa.