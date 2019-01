Keerulise presidendi käsiraamat, sopaloopimiseta

Mille poolest siis eristub Bob Woodwardi «Hirm. Trump Valges Majas» teistest Trumpi-teemalistest kirjutistest? Esiteks on kindel kvaliteedimärk Bob Woodwardi nimi, mis on paljudele poliitika- ja ajakirjandushuvilistele omas kategoorias kaalukamgi kui Trumpi kuldne logo hotellidel ja kasiinodel.

Woodward on mees, kes aitas The Washington Postis noore ajakirjanikuna töötades avalikkuse ette tirida president Richard Nixoni administratsiooni võimu koletu väärkasutamise, mida sellest ajast on hakatud nimetama Watergate'i skandaaliks ja mis maksis enne väga populaarsele Nixonile ametikoha.