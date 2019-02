Põgenikuelu ebakindlusest

Vaheldumisi Ameerikas, Inglismaal ja sünnimaal Pakistanis elanud Mohsin Hamid mõtiskleb oma loomingus sageli sellest, kuidas erinevad kultuurid üksteisega kohanema õpivad, mis on ka mõistetav, kuna ta on seda ise lähedalt pealt näinud. Mõne aasta eest ilmus eesti keeles tema „Vastutahtsi fundamentalist“ ning nüüd on ilmunud ka „Lääne tee“, romaan, mida on laialt kiidetud, ja mitte ainult selle päevakajalise põgenikuteema tõttu. Võib kohe ära öelda, et tegu on hea raamatuga, mis tekitab nii mõtteid kui tundeid.