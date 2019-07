See oli koolinoorte pidu aastal 1987, kui Ain Anger mõistis laulukaare all lauldes, et tema hääles on midagi teistmoodi. «Seal jõudis minuni see arusaam, et hääl on otsekui instrument ja võimeline tekitama tugevaid tundeid,» ütleb Anger, kes esitas tänavuse juubelilaulupeo esimesel kontserdil Eugen Kapi laulu «Kui lõpeb suvepäeva viimne vine».

FOTO: Erik Prozes