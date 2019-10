Tartu Kunstimaja ootab lapsi sügisvaheaja kunstitöötubadesse

Katsetame materjalitrükki ning uurime musta värvi mullide jälgi ja mustreid. Kuna käes on sügis, muda ja pori aeg ning mudamere ääres on tore tillukesel põrsal, siis trükime meiegi toredaid pilte mudamullidest ja rõõmsatest põrsastest. Lõpetuseks katsetame ja vaatame, kuidas eri värvi mullid värve segavad ja uusi toone leiutavad. Juhendab Marika Sagur.

Käes on värvide aeg. Puude otsas ja puude all säravad särtsakad värvid, taevas kihutavad kõrged pilvetornid, all hallid ja sinised vihmalondid. Sügise suur maalritöö. Maalime sügispilte – paneme värvid paberile, kust tuul neid ära ei puhu. Vaatame kunstimaja maalinäitust.