PÖFFil selgub Baltikumi parim film

Kuue Eesti, viie Leedu ja nelja Läti filmi seas, mis Tallinnas ekraanile jõuavad, on üheksa pikka mängu- ja viis dokumentaalfilmi, lisaks üks animafilm. Programm, mis sisaldab kolme riigi viimase aja huvitavamaid töid, on kokku pandud PÖFFi Leedu agendi Edvinas Pukšta soovituste järgi.

Eestit esindavatest filmidest kolm jõuavad siinse publiku ette esimest korda. Ksenija Ohhapkina dokumentaalfilm «Surematu» näitab, kuidas tänapäeva Venemaal kasvatatakse massiinimesi, kelle peamine eesmärk on sündida, töötada ja vajadusel ka surra riigi hüvanguks. Riho Västriku produtseeritud film on juba võitnud Karlovy Vary festivalil parima dokumentaalfilmi auhinna.

Manfred Vainokivi dokumentaalfilm «Kirjanikuga voodis» elab kaasa kirjanik Peeter Sauterile, kes isikliku elu madalseisu ületamiseks võtab ette eriskummalisi avantüüre. Tragikomöödia maailmaesilinastus on neil päevil ühel tuntumal dokumentaal- ja animafilmide festivalil DOK Leipzig, mille pikkade filmide võistlusprogrammi see on valitud.

Lätit esindavatest filmidest on tuntumad Juris Kursietise mängufilm «Oleg» – Belgiasse tööd otsima läinud Läti Kalevipoegadest –, mis esilinastus mainekal Cannes´i filmifestivalil, samuti Gints Zilbalodise animafilm «Ära» – poiss ja väike lind rändavad mootorratta seljas läbi müstilise saare. Viimane on juba linastunud pea kõigil olulisematel anima-, aga ka fantaasiafilmide festivalidel. Tähelepanuväärne on, et kogu film – muusikani välja – on valminud ühe mehe 3,5 aasta pikkuse kätetööna.