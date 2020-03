Enn Kunila kummarus Olev Subbile

«Subbi ütles, et sünnipäev pole liikuv püha ja see on põhjus, miks me täna oleme tema tööde keskele kogunenud,» lausus Enn Kunila 7. märtsil.

Enn Kunila kunstikogu sai alguse Subbi maalist «Umbes 50 meetrit üle merepinna». Tegemist pole mitte ainult kunstikogu esimese tööga, mille Kunila 90ndaltel aastatel soetas, vaid just selle maali ostmisega seotud kohtumistest sai alguse kahe mehe aastaid kestnud sõprus ja loominguline partnerlus.

«Mul on suur privileeg elada Olev Subbi maalide keskel. See on kunst, mida ma väga armastan ja naudin ning mis on mind paelunud aastakümneid. Olen eriliselt õnnelik, et minu kollektsiooni kuulub ligi nelikümmend tema suurepärast maali tema erinevatest loomeperioodidest,» sõnas Enn Kunila.

Kunila lisas, et kõige praktilise kõrval, mis ta õppis Olev Subbilt, oli ka rõõm kunstist. «Ta oli alati rõõmus rääkides kunstist ja just seda rõõmu olen ma temalt õppinud. Need aastad ja sõprus Olev Subbiga ei unune mul iialgi.»

Tähistamaks suure kunstniku sünniaastapäeva andis Enn Kunila välja Subbi töid tutvustava kataloogi. Lisaks on Kunila eestvedamisel ilmunud Eero Epneri kirjutatud raamat Olev Subbist (2015. aastal).

«Olev Subbi on öelnud, et need põhimõtted, millega ta maalimist 60ndatel alustas, jäid muutumatuks 2013. aastani, mil ta meie seast lahkus,» teab Eero Epner. «Subbi maalides on kõige olulisem värv, just kuidas ta värvi kasutas on olulisem kui see, mida või keda kujutatakse. Samuti iseloomustab Subbi töid tema pidev soov täiuse, harmoonia, absoluudi poole. Ta proovis luua oma maalidele keskkonda, mis oleks kaugel nõukogude reaalusest, kus ta elas. Aga tema maalidel on ka aknaid, mis viivad vaataja teise ruumi, mis on veel täiuslikum, valgusküllasem ja ideaalsem.»

Kinnitamaks, et Subbi maalid ei ole jäänud ise kinni minevikku ega kuulud muuseumi hoidlatesse, rääkis Eero Epner loo, kuidas kunstitudengitele viidud kunstiraamatute ja albumite seast valisid noored välja just Olev Subbi töid tutvustavad trükised. «Seal oli nii välismaa, nii ajaloo kui ka kaasaja kunsti tutvustavad raamatud, aga tudengite lemmikuks oli just Olev Subbi tööd.»

Subbi loomingu austajatel on võimalik tema kunsti imetleda 13. märtsil avataval näitusel