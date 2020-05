Euroopa päeva puhul vaata Euroopa filme tasuta veebis

Reedel, 8. mail kell 21:00 avaneb võimalus vaadata internetis 48 tunni jooksul tasuta nelja MEDIA toetatud filmi. Horvaatia, Eesti, Läti, Leedu ja Sloveenia filmihuvilised saavad näha filme neist Euroopa naabruskonna riikidest, mille filmikunst levib ehk veidi vähem. Kõik filmid on olnud populaarsed nii kodus kui ka võõrsil ja võitnud festivalidel omajagu auhindu. Filmid on valminud Balti ja Balkani riikide koostööna ja on heaks tõestuseks sellest, et mõtteid, oskusi ja vahendeid jagades saab teha väärt asja.