Fotografiska Tallinn taasavab oma maja Evelyn Bencicova näitusega

Slovakkia juurtega Evelyn Bencicova on omapärase nägemusega kunstnik, kelle loomingus kohtab steriilseid, minimalistlikke, külmi ja üleliigsete elementideta stseene, mis ometigi pulbitsevad energiast. See on vaid üks võimalus Bencicova loomingut kirjeldada – ta läheneb nii kunstile kui elule väga avatud meelega ning julgustab külastajaid leidma oma tõlgendusi. Ka ta ise mõtestab pidevalt elu ja maailmas olemist ning seab oma tõlgendused visuaalsetesse ja eksistentsiaalsetesse kompositsioonidesse.

Näituse pealkiri «Merror» on moodustatud ingliskeelsetest sõnadest mirror ehk peegel ja error ehk viga. Peegli ja vea ideede ühendamine viitab millelegi pealtnäha täpselt komponeeritule ja kontrollitule, mis võib sellegipoolest peita pinna all ebakõlasid. Just seal saab võimalikuks tõeliselt autentne kogemus.

«Mind ajendab looma suur huvi kaasinimeste vastu, keda ma ikka ja alati uurin. Minu teosed koosnevad arvukatest kihtidest nii portreedes kui ka kehadest sümmeetrilisi arhitektoonilisi komposisioone luues, kasutades enamasti modellidena oma sõpru. Pealtnäha võib kõik tunduda harmooniline, kuid siiski on fotodes peidus ebakõla tekitavad pisidetailid. Need võivad muuta pildi ebameeldivaks, tekitada segadust või panna mõtlema, ärgitades vaatajat rohkem süvenema,» kirjeldab Evelyn Bencicova oma loomingut.

Kunstnik vaatleb ja tunnetab ümbritsevat, märkab mustreid, viiteid ja arhetüüpe-sümboleid ning toob need oma ainulaadses eneseväljendusviisis kokku. «Minu jaoks on äärmiselt oluline, et mul tekiks pildistatavaga side, ma keskendun sellele rohkem kui kaameratöö tehnilisele küljele. Minu looming on koostöö, dialoog ja suhtlus ning sageli kasutan sellest rääkides meie-vormi. Minu roll on luua võimalused ja tingimused ihu ja hingega käesolevale hetkele pühendumiseks. Just siis tabab kaamera ihaldusväärse «lihtsalt juhtus» hetke, mis tekib ainult siis, kui seda liigselt tagant ei sunnita,» räägib Bencicova oma loomeprotsessist.

«Evelyn Bencicova kombineerib loominguliselt erinevaid stiile ja tehnikaid. Ta loob kõhedust tekitavaid kompositsioone, paigutades modellid külmades ja tuhmides toonides salapärastesse keskkondadesse. Tegu on väga inimliku näitusega – igas täiuslikkuses peitub ebamugavustunne, igas naudingus mittenauding ja sileda peegelpinna all mõranevad nähtamatud praod,» kirjeldab Maarja Loorents, Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juht, kui eriline on äsja avatud näitus.