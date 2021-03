«Leviathan» räägib inimteadvuse bipolaarsusest. Tihtipeale on enamus inimesed oma mentaliteedi tõttu iseenda probleemide põhjustajateks. Metafooriliselt, meie sees eksisteerib samal ajal nii varas, kes röövib iseendalt oma õnne, kui ka kohtunik, kes saab selle varga kohtu ette tuua, tingimusel, et meil eksisteerib vaimne kindlus oma teise minaga erapooletult silmitsi seista.

ÆØNS on neljaliikmeline modernse metal’i punt Tartust, mis sai alguse aastal 2018. Bändi algatajateks olid Iisak Pilli vokalisti rollis ning Jörg-Erik Hanikat kitarril. Hiljem lisandusid punti Robert Leht trummidel ning Martin Randalu teise kitarristina. Bänd on siiani välja lasknud 3 singlit ning on hetkel töötamas oma esimese debüütalbumi suunas, mis ilmub mais.