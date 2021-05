Reeli Reinausi «Morten, Emilie ja kadunud maailmad» on noortekirjanduse austajate seas saanud juba võrdlemisi palju tähelepanu. Raamat valiti ka 2020. aasta kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna nominentide hulka. Reinausi sõnul on teos mõtteline järg 2017. aastal ilmunud jutustusele «Maarius, maagia ja libahunt Liisi», mis pälvis koguni rahvusvahelise tunnustuse: see valiti «The White Ravensi» kataloogi.