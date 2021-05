PM NÄDAL ⟩ Nädala film: reis inimhinge loojangusse vana mehe käekõrval

Selles kammerlikus draamas kehastab Hopkins dementsuse käes kannatavat vanameest Anthonyt, kes peab maadlema süveneva meeltesegaduse, mälukaotuse ning murega. Ilusast moodsast korterist, kus Anthony elab, on saanud tema isiklik vangla, mille tubades mees kontrollimatult komberdab ja kohmitseb. Tasakaalutu Anthonyga on kontakti kaotamas tütar Anne (Olivia Colman), kes püüab põetada üha sügavamale udu sisse kaduvat isa. See on võitlus, mis nõuab Anne’ilt palju vaimset jõudu.