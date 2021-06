DeStudio uurib varakapitalistlikku inimest

Fotografiskas praegu lahti olevat DeStudio näitust «Pohmelus» saab ilmselt vaadata kahte moodi. Ühtpidi on see värske kontseptuaalne fotonäitus, mille mitmed pildid on (uuesti) tehtud selleks väljapanekuks ja mis haakuvad huvitaval moel meie tänapäevaga. Teistpidi on see nostalgianäitus, mis kultiveerib «ülbete üheksakümnendate» müüti, mil kõik näis võimalik ja järele proovimata.