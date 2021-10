NÄDALA PLAAT ⟩ Ajaloosoolaja lennutunnel

Kõigi albumi 11 pala nimed on palindroomid ehk täpselt samasugused nii päri- kui ka tagurpidi lugedes. Palindroom on samuti termin klassikalisest muusikast, aga Murdi puhul võib eeldada ikkagi pigem seda sõnamängu ilu, mis siis, et tegu on pea sajaprotsendilise instrumentaalalbumiga. Meenub Ilmar Laabani puhtalt palindroomidele pühendatud teos «Eludrooge ego-ordule» (jah, lugege pealkirju tagurpidi ka).