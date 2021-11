40ndates Torres on otsustanud otsida üles kõik (?) oma eelmised meespartnerid ja uurida nende käest kaamera ees, mis nende kunagises lähisuhtes valesti läks. Miks otsustati aastate eest ikkagi lahku minna. Kas oleks saanud midagi teisiti teha?

Mõte ei ole just kuigivõrd originaalne, aga on kindlasti julge. Torrese meespartneritest ja nende vastustest põnevamgi on jälgida ekraanil režissööri ja peamist protagonisti Torrest ennast. Tema rännakut mööda partnerite kodusid (millest kõik asuvad ka eri riikides!) ning püüdu ühelt poolt täielikult avaneda (ja partnerit avada) ning teisalt ka ennast alateadlikult kinnikasvanud haavade lahti rebimise eest kaitsta.