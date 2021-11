ARVUSTUS ⟩ Vaino Vahingu Kristuse-poos

Vaino Vahingu «Päevaraamatud» (2006 ja 2007) on kindlasti ühed kõige naljakamad raamatud, mida lugenud olen. Tänu neile sai Vahing jälle kuulsaks. Muidugi on seal ka kõike muud kui nalja, või tegelikult ongi see kõike muud kui nali. Päris täpselt ei saa ka aru, mida Vahing mõtleb tõsiselt ja mida mitte, ja usutavasti ta ise ka ei saanud aru. Kui inimene tõesti aus (ausus on muidugi üks väga kahtlane kategooria) tahab olla, siis sellisest asjast ei olegi ju enamasti võimalik aru saada.