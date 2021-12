NÄDALA PLAAT ⟩ Mida on ühist Olegil ja Adele’il?

Tihedalt Genkaga seotud Eesti hiphopi päästja ja tulevikulootuse, meisterlikult storytelling’ut valdava Oleg Kosjugini debüüt-EP «Oleg Kosjugini lugu» ilmumisest on ootamatult mööda saanud kümme aastat. Selle vääriliseks tähistamiseks anti välja kogumik «Oleg Kosjugin X», mis tähistab seda nii, et on tähistatud. Eesti tagasihoidlikku mõõtkava ja vaoshoitud traditsioone arvestades võeti ette mammutprojekt, asjaga oli seotud umbes-täpselt 70 vägagi erinevat inimest, keda üldiselt ühises kombe- ja kultuuriruumis naljalt ette ei kujuta. Näiteks Synne Valtri, Puuluup, Eliit, Beebilõust, Dead Furies, Koit Toome, Bert on Beats, Jarek Kasar, Forgotten Sunrise, Cool D, YASMYN, Paul Oja, Jaan Pehk, Kaspar Uljas, Võmbaleidur, STD, Djerro ja teised.