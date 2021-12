ARVUSTUS ⟩ Linnateatris peeti talviseid munadepühi

«Vabalt peetavate kanade munad» on mitmekesine lavatöö, mis sisaldab elemente nii psühholoogilisest kui füüsilisest teatrist. Postdramaatilisus seisneb eelkõige ühtse süžeeliini puudumises, kuid lavastuse teljeks on kahtlemata sõnaline osa. Lavastus koosneb eri suhtlussituatsioonidest, mis vahetuvad omavahel nii sujuvalt ja märkamatult, et publikul jääb üle vaid üllatunult muiata, kui järjekordne uperpall laval ette kantakse. Näitleja Jan Erik Ehrenberg on lavastuse stseenide tempokat vahetumist võrrelnud sotsiaalmeediaga, kus samuti info väga kiirelt muutub.