AK ⟩ Armastuse, kannatuse ja seikluse kütkestavad algoritmid

Hervé Le Tellier’ meisterliku põnevusega kombineeritud, intellektuaalset tulevärki sisaldavat «Anomaa­liat» on raske, kui mitte ülepea võimatu kuhugi žanri mahutada. Küll on aga ilmselge see, et tegemist on suurepärase teosega, kus ei leidu ühtegi vinti, mida poleks saanud üle keerata ja mida ei olekski üle keeratud.