AK ⟩ Ene Hioni jumalagajätu raamat

Raadiohäält Ene Hionit mäletan mina kui Lenini-ülistajat, ent tema täht lõi eriliselt särama perestroika-aastail. Nüüd on mu ees Hioni traagiline raamat, memuaarideks kvalifitseeritav «Viimased märkmed. Mõttekatkendeid ja mälestuskilde 2020–2021». Traagiline? Jah, mõneti küll ning isegi väga. Eesti Raadio grand old lady’iks tituleeritud ajakirjanik on seda luues 88-aastane, ta on teada saanud haigusdiagnoosi – neljanda astme parandamatu rinnavähk –, ta on praktiliselt pime, ent ta käsitseb endiselt osavalt diktofoni ning ta loeb mälukaardile oma viimase teose, mille on kirjalikuks tekstiks litereerinud Mari Vaba.

Lisaks raadiotööle on staažikas ajakirjanik Hion teinud suletöödki, temalt on varem ilmunud 16 publitsistikaraamatut, ta on kirjutanud kuuldemänge ja stsenaariume dokfilmidele. Raamatuist on ehk kõige rohkem tähelepanu pälvinud tema ning Peeter Vihalemma, Margot Visnapi ja Aili Saksa ühisjõul tehtud «Marjustini sajand: kõnelused Marju Lauristiniga elust, Eestist ja Euroopast» (2016).

Hion oli ENSV teeneline ajakirjanik (1975), peale selle veel jõuline, nakatav isiksus, kes suutis oma ideid läbi suruda, luua löögijõulisi meeskondi ning kaasata sinna vajalikke inimesi. Tema viimaseks organisatsiooniliseks loominguks oli MTÜ Naiste Kodanikukoolitus, kus õpetati naisi olema hionlikud – innukalt osa võtma ühiskondlikust elust, seisma oma õiguste eest.