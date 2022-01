ARVUSTUS ⟩ Lummav krimiromaan lahendab ka keskeakriisi

Allar Tankleri debüütromaani «Teistes osades» on võrdlemisi keeruline žanriliselt määratleda. Ühelt poolt vaadates on tegemist krimilooga, milles on olemas kuritegu, politseiuurija, võimalik ohver, mõned kahtlusalused ja ootamatu lahendus koos pahalase trellide taha panemisega. Teisalt võib seda vaadata kui psühholoogilist romaani või mõnes mõttes ka kui arengu­romaani. Hoolimata suurest soovist seda kuidagi stiilsemalt liigitada, on see (heas mõttes) (argi)eluromaan enesekesksusest ja keskeakriisist.