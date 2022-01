Eesti kinopublik sulab nagu jäätis juulikuus. Paraku selgub Eesti Filmi Instituudi 2021. aasta kinolevi statistikast, et jäätist sööme me kõvasti rohkem kui kinos käime. Kui paar aastat tagasi avaldatud Balbiino statistikast selgub, et iga eestimaalane sööb aastas keskeltläbi 2,5 Vanilla Ninja koorejäätist, siis kinos käidi mullu iga inimese kohta vaid 1,05 korda. See arv on üsna selge indikaator sellest, milline olukord Eesti kinolevis hetkel valitseb – inimesed ei käi kinos.