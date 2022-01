NÄDALA PLAAT ⟩ Loovisikud keset pisikuid

Lavanime Earl Sweatshirt all tuntud Thebe Neruda Kgositsile on Ameerika räppar, laulukirjutaja ja plaadiprodutsent. FOTO: Warner

Ega see album ennast nüüd teab mis kergesti kätte anna. Ja ei tee seegi asja lihtsamaks, et vältab kõigest napp 24 minutit. Earl Sweatshirt on Chicagost pärit 27-aastane Thebe Neruda Kgositsile. Mees, kelle kutsus juba 15-aastasena oma innovatiivsesse, abstraktset hiphoppi viljelevasse ning eriti ajaliselt distantsilt veelgi mõjukamana tunduvasse rohkearvulisse gruppi Odd Future hilisem superstaar Tyler, the Creator, kes oli ka Earli esimese miksteibi produtsendiks.