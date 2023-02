NÄDALA SARI ⟩ Seitse asja, mida te linnast ei teadnud

Ainult et me pole asjatundjad. Nendest külgedest ja nurkadest, millest me amatööridena mõhkugi ei tea, räägivad eksperdid ERRi suurepärases linnaruumisarjas «Lõpetamata linn». Sari oli eetris juba möödunud sügisel, aga ma ei märganud seda enne vaadata kui arhitekt Peeter Pere soovituse peale. Millest me veel rääkisime, lugege palun eelmisest Postimees Nädalast.