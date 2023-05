NÄDALA PLAAT ⟩ Õpikunäide ühest heast come-back-albumist

Siin on midagi vanadele fännidele, on midagi uutele ja kõik see on võimalik peamiselt tänu sellele, et sädeme leidis üles Everything But The Girl ise. Ideid hakkas taas tulema, otsest kohustust samas polnud, aga tõepoolest, miks mitte teha oma karjääri kas just parim, aga igal juhul üks paremaid ja värskemaid albumeid siis, kui oled juba kuuekümnendate eluaastate alguses?