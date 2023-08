KINDEL LAKS ⟩ Klassikat, muinasjutte ja valelubaduste luksust fotodel

Ita Everi igihaljas klassika

ERR on Jupiteri keskkonda koondanud arhiivis olevad parimad telelavastused/teatrisalvestused, milles on osalenud meie seast kolmapäeval lahkunud Ita Ever. Tähelepanuväärne on, et valikus on ka Mikk Mikiveri legendaarsed lavastused «Pilvede värvid» ja «Polkovniku lesk», aga ka näiteks Adolf Šapiro «Kolm õde». See on suurepärane võimalus saada osa Ita Everi andest ja vaadata Eesti teatri märgilisi lavastusi ka neil, kes seni on neist meistriteostest vaid kuulnud. Samuti on valikus kuuldemänge, filme ja portreesaateid.