Intervjuud alustades räägime kõigepealt ruumist, Sakala 3 (endine No99) maja kammersaalist, kus nad Ekspeditsiooni trupiga seda teevad. Kangro selgitab mulle pikalt ruumi ja selle spetsiifikat, aga ütleb, et ma ei tohi sellest midagi kirjutada. See peab jääma saladuseks. Ruumil on tähtis koht selle keerulise ja ka absurdse inimliku olukorra, kus teada tahaks rohkem kui võimalik, ilmestamiseks.