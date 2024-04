Eestis esineb esmakordselt verejanuline Rooma black metali ansambel

Kevade tulek on sel aastal helge tõsistele ekstreem metal fännidele, kuna Itaaliast Roomast pärit Ulfhednar teeb oma esimese baltikumi ringreisi.

Ulfhednar püüab end traditsioonilistest black metali standarditest eraldada nii helides kui ka sõnades. Bändi kõlapilt on tugevalt mõjutatud skandinaavia black metalist ning doomist ja klassikalisest heavy metalist, et luua originaalne ja omanäoline kõla. Nime «Ulfhednar» päritolu ulatub tagasi Skandinaavia mütoloogiasse: nad olid šamaanid ja hõimujuhid, kes võisid lahingus muuta end huntideks, et rünnata metsikult oma vaenlasi.