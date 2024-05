Heli Jürgenson on esitluskontserdi eel ootusärev. Tema sõnul antakse just sellel päeval laulupeo kunstilise toimkonna ühisloomes sündinud kava sümboolselt üle kõigile kooridele ja koorijuhtidele. «See on meie kõigi suure ühise kunstilise rännaku algus. Ma soovin, et see päev tooks kõigile koorijuhtidele palju rõõmsaid taaskohtumisi tuntud teostega ning samuti põnevat ja inspireerivat uudisloomingu avastamist!» ütleb Jürgenson.