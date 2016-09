Selgusid Eesti Disainiauhinnad 2016 võitjad

Enim auhindu noppis Disainiauhindadelt tootedisainer Johanna Tammsalu, kes pälvis nii noore disaineri preemia SÄSI kui ka elukeskkondliku toote disaini auhinna BRUNO Nörk Racki eest. Žürii hindas kõrgelt tema ettevõtlikkust – häid ideid on kõigil, ent nende millekski käegakatsutavaks ja tiražeeritavaks vormimine on aastatepikkune visa töö, mille jaoks paljudel jõudu ei jätku. Baltika eripreemia läks Londonis resideerivale moekunstnikule Roberta Einerile.

Elustiili toote disaini võit läks Karl Annusele Glens tagavaraprillide eest ning parimaks insenertehnilise toote disainiks kuulutati fookuskauguse mõõtmise seade XV-1, disainerid Mihkel Mäll, Mihkel-Emil Mikk.

Karl Annuse loodud tagavaraprillid. Foto: Eesti Disainiauhinnad

«Kui me neli aastat tagasi alustasime - võtsime eesmärgiks, et Eesti Disainiauhindadega tunnustame disaini, mis ei paku ainult esteetilist naudingut, vaid lahendab probleeme ja muudab meid ümbritseva keskkonna inimlikumaks. Et seda sõnumit veelgi rõhutada, andsime peaauhinnana välja Elumuutva disaini auhinna. Rõõm, et võitja valik oli keeruline, st meil on teemasid, mis meie elu puudutavad ja kus disaini kaasamine on andnud suurepärase, inimliku ja kõiki osapooli kaasava lahenduse,» kommenteeris Eesti Disainikeskuse juht Jane Oblikas.

Esmakordselt anti välja elumuutva disaini auhind, targa lahenduse/teenuse auhinna pälvis Metsaühistu (disainibüroo Brand Manual). «Metsaühistu on metsahalduse kvaliteedistandard ning protsessist on võitnud kõik osapooled – kasvab valdkonna usaldusväärsus, erametsad on heaperemehelikult hoitud ja kasutatud ning kasvab ka metsa väärtus tervikuna,» kommenteeris teenusedisaini žürii esimees J. Margus Klaar. Elumuutvas tootedisainis võitjat välja ei kuulutatud, ära märgiti Fleximoover (disainibüroo Iseasi) ja Metsakõlakojad RUUP (disainer Birgit Õigus).

Metsakõlakojad RUUP. Foto: Eesti Disainiauhinnad

Teenusedisaini kategoorias anti välja kolm auhinda – tervikliku teenusedisaini protsessi auhind läks samuti Metsaühistule, mõttemaailma muutva uuendusliku teenuse auhinna pälvis matusebüroo Memoris, disainibüroo D/V/S/ON ja Kadri Tuisk. Kõige põhjalikuma kasutajauuringu auhinna sai Weekdone 3.

Teistkordselt anti koos Eesti Kunstiakadeemiaga välja disainihariduse preemia, mis määrati Martin Pärnale rahvusvahelise magistriõppekava käivitamise eest, mida võib Eesti haridusmaastikul pidada revolutsiooniliseks.

ADC*E Aasta disaineriks kuulutati Joosep Volk, kelle võitu põhjendas žürii järgmiselt: «Joosep on läbi aastate paistnud silma suurepärase tööeetikaga, domineerinud animatsioonikategooriates ning seda ka sel aastal.» Noore Püssi auhinnaga noort graafilist disainerit Jaan Sarapuud, kes on näidanud üles tänapäevasele disainerile omast mitmekülgsust, säilitades seejuures isikupärase käekirja ja stiili. ADC*E peaauhind Grand Prix läks AKU disainimeeskonnale Pocopay brändingu eest.

Jaan Sarapuu. Foto: Eesti Disainiauhinnad

Graafilises ja veebidisainis oli kokku 18 kategooriat ja kullad pälvisid järgmised tööd:

Illustratsioon: Sääsepirina Alguse Kontserdi plakat, disainibüroo Tuumik

Foto: Craftersi visuaalne maailm, disainibüroo IDEA AD

Animatsioon: X-tee seletus, disainibüroo TOLM

Tüpograafia: Sugu:N, disainibüroo AKU

Reklaamtekst: EGGO Unistused, disainibüroo Angels

Sahtlitöö: Beneath the Glass Sky, disainibüroo Tolm

Keskkonnagraafika ja näitusedisain: Elisa esinduspoe graafika, disainibüroo Velvet

Varia, eriobjektid: Viru Keskuse installatsioon «Moega täidetud lennujaamas», disainibüroo Angels

Raamat: Kahvliahvi kokaraamat, disainer Moonika Maidre

Kahvliahvi kokaraamat Foto: Hele-Mai Alamaa

Igapäeva pakend: Rakvere bränding, disainibüroo Kontuur Leo Burnett

Pakend, eksklusiivsed väikeseeriad: Mohn (Poppy) Gin, disainer Jan Tomson

Firmagraafika (M-XL): Pocopay, disainibüroo AKU

Firmagraafika (S): Punane Maja, disainibüroo Polaar

Rebränding: Wendre, disainibüroo Brand Manual

Hooajaline identiteet: Jazzkaar, disainibüroo Putka

Firmagraafika digimeedias: Telia Eesti, disainibürood Kaks Ood, Tundra Digital, gotoAndPlay

Trükised: SISU-LINE, disainibüroo Stuudio Stuudio

Kasutajakogemus: Craftory e-pood, disainibüroo Haiku