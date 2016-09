Muusikapäev maailma suurlinnadesse

Sel aastal käivituva Muusikapäeva lisaprogrammi „Eesti muusik maailmas” raames tutvustatakse hinnatud Eesti muusikuid ning loomingut maailma metropolides. Programmi on valitud tõeline muusikute paremik ning koostöös saatkondade ja kohalike kultuuriseltsidega antakse piiri taga 1. oktoobril toimuval Muusikapäeval tervelt 5 tasuta kontserti.

New Yorgis astub üles end suurte pianistide ridadesse mänginud Hando Nahkur, Eesti üks edukamaid ja rahvusvahelisel tasemel silmapaistev pianist, kel taskus terve rida autasusid mitmetelt üleilmsetel konkurssidelt, lisaks ühe mainekaima Saksamaa veebiväljaande aasta parima plaadi tiitel. Nahkur peab rahvusvahelist muusikapäeva oluliseks ettevõtmiseks ning annab 1. oktoobril tasuta kontserdi New Yorgi Eesti majas.

Nagu igas sadamas leidub eestlane, on igas suurlinnas mõni Eesti muusik. Viiuldaja Mari-Liis Uibo, kes on lõpetanud Viini Muusika- ja Etenduskunstide Ülikooli ning seejärel õppinud USAs Oberlini Muusikakonservatooriumis ja andnud nüüdseks kontserte mitmetes riikides, resideerib hetkel Washingtonis. Sealses piirkonnas annab noor tegija rahvusvahelise muusikapäeva puhul tervelt kaks kontserti. Ebatraditsiooniline lähenemine ja sotsiaalne mõõde on esindatud sealgi, sest lisaks saalile Maryland State House’is annab muusik kontserdi ka Annapolis asuvas vanadekodus.

Berliinis, mainekas kontserdikohas nimega Mendelssohn Remise, saab Muusikapäeval kuulda kirglikku kammermuusikut ja soolomängijat Kärt Ruubelit. On märkimisväärne, et kontserdi üheks toetajatest on klaverite varamu Steinway & Sons Berliner. Kultuurisilla tekitab Muusikapäev ka Londoniga, kus mainekas kesklinna kirikus ühendavad jõud Londoni Guildhalli Teatri- ja Muusikakoolis õppiv sopran Mirjam Mesak ning Klassikatähtede saatest tuntust kogunud ja Londoni Kunginglikus Muusikakolledžis tudeeriv pianist Sten Heinoja. Noor pianist on edukalt esinenud paljudel konkurssidel nii Eestis kui välismaal. 2014. aastal võitis ta VIII Eesti Pianistide konkursi, pälvides lisaks viis eripreemiat, sh võimaluse soleerida koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga. 2016. aasta võitis Sten Heinoja Eesti Televisiooni Klassikatähtede konkurssi.

„On hea meel näha, et Muusikapäeva vastu on kõrge huvi rahvusvahelisel tasemel,” ütleb Muusikapäeva projektijuht Marili Jõgi ja lisab, et Muusikapäeval on rahvusvaheliselt võimalik veel palju edasi areneda.

Rahvusvahelise Muusikapäeva traditsiooni algatas 1975. aastal Rahvusvahelise Muusikanõukogu tollane president, legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin, et juhtida tähelepanu muusika rollile meie igapäevaelus. Eesti Muusikanõukogu tähistab Muusikapäeva aastast 2002 Muusikapreemiate tseremooniaga, kuid suurejoonelist tasuta kontsertide programmi korraldatakse neljandat aastat.