Piltuudis: Anne Veesaar valmistub «Kahtluse» etenduseks

Näidend «Kahtlus» jutustab loo sellest, kuidas kogemata lendu lastud kahtlus võib tekitada kahtlustuste laviini, mille tõesust kontrollida polegi võimalik.

2014. aasta parima lavastaja tiitliga pärjatud Madis Kalmeti lavastuses mängivad Anne Veesaar, Guido Kangur, Ursula Ratasepp ja Harriet Toompere. Etendusele annavad vormi valguskunstnik Priidu Adlas ja kunstnik Ivi Piho, muusikalise kujunduse taga seisab aga Peeter Konovalov.

Etendus on jõudnud publikuni tänu MTÜle Pikk Mari, mille asutajateks on Anne Veesaar ja Arle Soeson. See ürgset naiste väge täis tandem teeb pea kõik etenduse ettevalmistustööd ise ära alustades koristamisest kuni mööbli transpordini välja.«Mehi meil kambas ei ole, kõige eest vastutame ise. Trupp ootas uute etenduste mängimist üheksa pluss kolm kuud, sest Ursula Ratasepp sai lisaks Lauteri preemiale ka uue ilmakodaniku, Lauritsa emaks. Taastusproove tehes avastasime et teemad on aastaga veelgi kaasaegsemad, sest mitmete muude üldinimlike teemade kõrval räägitakse inimese tõrjutusest tema nahavärvi tõttu ja see on vägagi aktuaalne probleem tänases eesti pagulaspoliitikas,» rääkis produtsent Soeson.

Etenduse toimumise koht on hoolikalt valitud 13. sajandil ehitatud Katariina kirik, mis omal ajal ületas ilmselt ruumimahu poolest Oleviste kirikut, sarnanedes selles Pirita kloostriga. Tegu oli kolmelöövilise kodakirikuga, mis ulatus siiani säilinud lääneportaalist läbi terve kvartali Müürivahe tänavani. 1531. aastal sai kirik tulekahjus kannatada, just seetõttu rajati kiriku idapoolsetesse varemetesse eraomandisse kuuluvad elamud ning abihooned.

Kirikuvaremete läänepoolsesse ossa rajas kaupmees Koch 1874. aastal kaubalao, sellest ajast on pärit ka praegused kiriku puitrõdud ning lame garaažikatuse moodi katusekonstruktsioon. 20. sajandil tegutses kiriku ruumides autoremonditöökoda.«See kirik on kogu näidendi temaatika ning kontekstiga tugevas arhitektuurilises seoses ja toetab erakordselt hästi kogu etenduse atmosfääri,» ütles etenduse kunstnik Ivi Piho.

Etendus «Kahtlus» jõuab vaatajateni Katariina kirikus Tallinnas 23.-25. ja 30. septembril ning 7.-9. oktoobril algusega kell 19.00.