Karupoeg Puhh saab 90. sünnipäevaks uue sõbra

Kirjanik Brian Sibley, kes koos kolme kirjanikuga kirjutab teist ametlikku Puhhi lugude järge, sai uueks tegelaseks inspiratsiooni vanalt fotolt, kus kirjanik A.A. Milne istub koos poja Christopher Robiniga ning lisaks karule on nendega ka mängupingviin.

«Uurisin, milliseid teisi mänguasju võis Christopher Robinil peale karu olla ja mulle menus foto, kus isa ja poeg mängivad lasteaia põrandal karu ja - pingviiniga. See, et Puhh kohtub Sussexi metsades pingviiniga, ei ole kummalisem, kui see, et seal juba elavad nii eesel, tiiger kui ka känguru,» kommenteeris Sibley.

Harrodsi kaubamajale teadaolevalt olid mängupingviinid tänu Ernest Shackletoni ja Robert Flcon Scotti avastusretkedele juba 19. sajandil erakordselt populaarsed.

Eesti keeles ilmub uus Puhhi raamat kirjastuselt Tänapäev detsembris.

