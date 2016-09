Maailma tuntumaid animafestivale ei saa taas mööda Eesti filmidest

Kultuuri mõte. Uut reaalsust otsimas

Minu jaoks algab lavastus ideest. Ma tean esimesest proovist peale, mida ma selle lavastusega otsin. Terve ülejäänud aja otsin ma viisi, kuidas teha ennast teistele inimestele, kes on minuga samas ruumis, arusaadavaks ja mis on see osa, mis neid inimesi, kelle olen kokku kutsunud, huvitab.