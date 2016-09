Noorte baleriinide katsumustest valmis film

Tallinna Balletikool on paljude tantsijate tee alguseks olnud juba 1946. aastast. Filmis põimub kokku kollektiivportree, andmaks edasi tantsija elu läbi erinevate põlvkondade silmade. Alles oma unistuse lugu alustavate värskelt vastuvõetud õpilaste teed ristuvad lõpueksamiteks valmistuvate noorte tantsijatega. Neid jälgib plejaad kunagisi balletistaare, kes tänases päevas vastutavad inimsaatuste eest majas, kust kord nendegi teekond alguse sai. Kelle unistus jääb elama ja kelle oma kustub?

Dokumentaalfilm «Ühe unistuse maja» / Kaader filmist

Kord beebi-baleriinidena alustanud noorte tantsijate igapäev hõlmab endas suurt füüsilist pingutust ja treeningut, mis võib viia kas vigastuste või siis rahvusvaheliste konkursivõitudeni. Film püüab vaatajale näidata kõike seda, mida peab tantsija oma valitud eriala nimel läbi tegema ning milliseid valikuid tuleb tal selle kauni elukutse nimel juba varajases eas teha. «Sa võid viis piruetti keerutada, keegi ei viitsi seda vaadata,» ütleb Kaie Kõrb proovisaalis ennast hingetuks tantsinud noorele baleriinile. «Tööd tuleb teha niikuinii, aga laval ei tohi keegi aru saada, et sa seal vaeva näed.»

«Ühe unistuse maja» on režissöör Ruti Murusalu neljas tantsuteemaline dokumentaalfilm. 2010. aastal valmis «Sündinud tantsule» rahvatantsujuhist Kai Leetest, 2012. aastal «Sinine Kõrb» priimabaleriin Kaie Kõrbist ja 2014. aastal «Ballettmeister» rahvusvaheliselt tunnustatud koreograaf Mai Murdmaast. Ka käesoleva filmi stsenaristiks on Len Murusalu, operaatoriks Erik Norkroos ja Kullar Viimne ning monteerijaks Kersti Miilen. Filmi produtsent on Erik Norkroos ning film on valminud stuudios Umberto Productions.

«Ühe unistuse maja» linastub Tallinnas kinos Artis alates 30. septembrist ning Tartu Elektriteatris 4. oktoobril kell 19.00.