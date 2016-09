Peterburi turismi arendamise komitee kinkis Venemaa põhjapealinna elanikele ja turistidele festivali “Muusika Neeval”

Festival “Muusika Neval” toimus 17. septembril Peterburi neljal väljakul ja seda külastas rohkem kui 15 000 inimest. Erilist tähelepanu äratas gala-kontsert, mis toimus Vassili saare Strelkal.

Peterburi turismi arendamise komitee soovib pikendada Peterburi turismihooaega ja üheks selliseks projektiks, mis tõmbab linna arhitektuurile ja kultuurile tähelepanu, sai festival “Muusika Neval”.

Linna turismikomitee esimehe Andrei Muškarevi plaani kohaselt kujuneb see festival iga-aastaseks sündmuseks ning saab ajendiks turistidele tulla ikka ja jälle siia tagasi. “Ma olen veendunud, et festival „Muusika Neeval“ peab saama samasuguseks väljapaistvaks turismibrändiks nagu valged ööd, sildade ülestõstmine, koolilõpetajate pidu „Punased purjed“ ning teised Peterburi märgilise tähtsusega sündmused.”

Petereburi Kuberneri eestvedamisel sai 17. septembril alguse uus traditrsioon, mis andis Peterburile hääle. Linn hakkas laulma kogu oma jõu ja võimsusega. Hingematvalt ilus muusika ei jätnud ükskõikseks kedagi neist, kes olid tulnud ja kuulsid tuttavaid heliteoseid Peterburi teatrite parimate muusikakollektiivide ja solistide esituses.

Festival avati täpselt keskpäeval traditsioonilise kahuripauguga Narõškini bastionilt. Samal hetkel täitus õhk Ostrovski väljakul Aram Hatšturjani surematu teose helidest, mille helilooja kirjutas draamale „Maskeraad“. Selle muusika saatel hakkas väljak Aleksandra teatri ees keerlema valsitaktis.

Õhtul, gala-kontserdi avamisel Vassili saare Strelkal, sõnas Peterburi kuberner Georgi Poltavtšenko:

„Täna on tõepoolest suurepärane päev. Muusikapäev. Muusika on kõlanud hommikust peale meie linna väljakutel ja tänavatel. Ja täna, just siin ja praegusel õhtul me lõpetame oma esimese uue festivali „Muusika Neeval“. Te teate, et arhitektuuri nimetatakse kivis tardunud muusikaks. Ja täna ühendab Peterburi, mis on sündinud selleks, et üllatada ja vaimustada, tervikuks need kaks mõistet: arhitektuuri ja muusika. Ma soovin teile kogu südamest õnne ja kõige paremaid muljeid kohtumiselt muusikaga Neeval”.

Festivali lõpuks, sõitsid Neevale kümned laevad Peterburi elanike ja külalistega, kes soovisid nautida ilutulestiku vaatemängu jõelt. Täpselt kell 21.35 lahvatas nende rõõmuks, kes said osaks festivaliga “Muusika Neeval”, taevas muusika saatel ilu ja kestuse poolest erakordne muusikaline ilutulestiku show.