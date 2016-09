Tulekul on festival, kus vaataja asetatakse kellegi teise olukorda

“Talveöö unenägu” on rahvusvaheline teatrifestival, mida Tallinna Linnateater korraldab iga kahe aasta tagant alates 2000. aasta detsembrist.

Festivali idee on tuua Tallinnasse siinset teatripilti rikastavaid piiritaguseid lavastusi. Tänavuse festivali programmi valis festivali kuraator ning Linnateatri dramaturg-lavastaja Paavo Piik lavastused Lätist, Leedust, Venemaalt ja Lõuna-Aafrika Vabariigist.

“Seekordse “Talveöö unenäo” lavastusi ühendab katse asetada vaataja kellegi teise olukorda,” sõnas Piik. “Olgu need supermarketi kassapidajad, teise nahavärviga inimesed või vaesed kunstnikud. Ajal, mil me avalik ruum on kimpus sotsiaalsete vastasseisude avamisega nii, et see ei muutuks verbaalseks vägivallaks ja poriloopimiseks, vaid tekitaks mõistmist, tundub vahel, et võiks teater võiks olla plaan B,” põhjendas ta seekordse festivali alapealkirja valikut.

Lisaks neljale põhilavastusele on festivali kavas ka Mari-Liis Lille ja Paavo Piigi eestlastest ja venelastest rääkiv lavastus “Teisest silmapilgust”. Lisaks põhiprogrammile avalikustatakse festivali lähenedes ka lisaprogramm.

““Talveöö unenägu” on küll väike festival, kuid pakub võimalust näha head rahvusvahelist teatrit oma koduõuel,” ütles üheksandat korda festivali korraldav Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa.

Lavastus "Head päeva" / Talveöö unenägu