Priit Võigemast teeb esimese lastelavastuse

12. oktoobril esietenduvas tükis mängivad Kait Kall, Ott Kartau, Tõnis Niinemets ja Priit Pius.

«Kummi T» avab ühe teistest täiesti erineva poisi maailma rahuluolematute täiskasvanute ja kiusavate koolikaaslaste keskel. Narritud koolipoisi Ivani maailm muutub üheks päevaks, kui kõik tema soovid täituvad ning ta saabki tõeliseks meheks ja kardetud tüübiks. Kuid juba järgmisel päeval on kõik tagasi – Tarzan on jälle Kummi-Tarzan, pükste märgamine jätkub ja isa karjub Ivani peale samamoodi kui enne. Õnneliku lõputa, veidi kurb aga õpetlik lugu sellest, kuidas meie ootused lastele on tihti liiga suured ja me ei taha neil lasta olla need, kes nad päriselt on.