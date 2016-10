Romaanivõistluse parimad kohtusid Mart Juurega

Tänapäeva romaanivõistluse võitjad:

I koht Madli Lippur «June/Julien»

II koht Mairi Laurik «Novembriöö kirjad»

III koht Margus Sanglepp «Nõiatants» ja Tuuli Tolmov «Aristarkhovi meetod»

ära märgitud Helen Käiti «Fööniksi viimane lend», Oliver Bergi «Venna arm» ja Hugo Vaheri «Sügise kuldne kooma».

Kokku osales võistlusel 41 käsikirja. Käsikirju oli kõikvõimalikel teemadel ulmest argipäevani ja biograafilistest tekstidest ajalooromaanideni. Konkursil osalejaid oli varasemast rohkem ja kuigi suure osa käsikirjade tase ei olnud väga kõrge, leidus lõppvalikus ka rõõmustavat. Osalejate seas oli nii varasemast tuttavaid nimesid kui debütante.

I koht (preemia 3500 eurot)

Madli Lippur, käsikiri «June/Julien» (märgusõna Fearthainn). «June/Julien» räägib suguvõsasaladusest, mis mõjutab mitut põlvkonda. Žürii tõstis esile autori küpset stiilitunnetust ja väljapeetust teema käsitlemisel. «June/Julien» on Madli Lippuri (snd 1984) debüütromaan.

II koht (preemia 2500 eurot)

Mairi Laurik (pseudonüüm), käsikiri «Novembriöö kirjad» (märgusõna Nanobot). Romaani tegevus toimub tulevikus, kui Eestisse on rajatud mastaapne nanotehnoloogilisi seadmeid tootev tehas, mille kummalist eluolu jälgitakse naispeategelase silme läbi. Mairi Laurik on varem võitnud Tänapäeva noorteromaanikonkursi teosega «Mina olen surm», mis ilmub oktoobri alguses ning avaldanud romaani «Süsteem», mis oli äramärgitud töö Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel.

III koht (preemia 1500 eurot)

Margus Sanglepp, käsikiri «Nõiatants» (märgusõna Mitridaatsium). Ajalooline romaan Eestis toimunud nõiaprotsessist. Margus Sanglepp on varem avaldanud luuleraamatuid.

III koht (preemia 1500 eurot)

Tuuli Tolmov, käsikiri «Aristarkhovi meetod» (märgusõna Punane). Romaani peategelane on uneuuringuid tegev teadlane, kes avastab unefaasi, mille kaudu mõjuvad inimeste hirmud vägagi tõelistena. Nagu arvata võib, läheb selline teadustöö käest ära. Tuuli Tolmov on varem avaldanud peamiselt ulmejutte.

Äramärgitud tööd avaldamissooviga (ei ole paremuse järjekorras):

Helen Käit «Fööniksi viimane lend». Raamatus jälgitakse rida Barcelonast naasvaid inimesi, kelle kohta algul näib, nagu poleks neil midagi ühist.

Hugo Vaher «Sügise kuldne kooma». Lugu bändi tegemisest, suureks saamisest ja lahku kasvamisest.

Oliver Berg «Venna arm». Raamatus jälgitakse kahe venna elu, aeg-ajalt ollakse üksteisele võõramad või lähedasemad ja pole selge, kumb mõjutab teist rohkem.

Romaanivõistluse auhinnafond on 9000 eurot, mis on suurim puhtalt kirjastuse finantseeritav konkurss. Konkursi žüriisse kuulusid kirjastuse toimetajad ning kirjanik Olev Remsu. Kirjastus Tänapäev korraldas romaanivõistlust kuuendat korda, traditsiooni on plaanis jätkata.

Auhinnatud ja ära märgitud tööd ilmuvad umbes aasta jooksul.

Varasemad võitjad: