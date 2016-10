Nüüdismuusika tippteosed: Sofia Gubaidulina juubelikontsert avab kaks kontserdisarja

Sofia Gubaidulina on tatari päritolu, sündinud 24. oktoobril 1931 Tšistopolis, õppinud Kaasanis ja Moskvas. Ta on õigeuskliku maailmavaatega helilooja, kes 1992. aastani elas ja tegutses Moskvas ning kuulus selliste mööda “ekslikku teed” läinud heliloojate hulka nagu Alfred Schnittke, Arvo Pärt ja Edison Denissov. 1992. aastast elab Gubaidulina Saksamaal, tema looming on pälvinud tähelepanu kogu maailmas ning tema tegevust on tunnustatud arvukate preemiatega. Gubaidulina muusikalised kujundid kannavad endas müstikat, metafüüsikat, religioosset spirituaalsust, tema muusikaline fantaasia tegeleb tihti apokalüpsise ja viimse kohtupäeva temaatikaga.

Reedese kontserdi peasündmuseks on Sofia Gubaidulina oratooriumi "Armastusest ja vihast" maailmaesiettekanne. Dirigendipuldis on Andres Mustonen, kes on olnud aastaid Gubaidulina lähedane loominguline partner ja mitmete tema suurteoste esmaesitaja. Mustonen nimetab Gubaidulinat meie ajastu suurimaks heliloojaks: „Gubaidulina muusika pole ainult helide otsimine ja süsteemide loomine, vaid tema muusikas tajub inimese ja jumaliku vahekorda, see nagu tõlgib inimest, olles meedium, kes ei esita objektiivset tõde, vaid tema sees on vaimne protsess, puhastumine. Selles on meeletu dramatism ja jõud – ja ka mina otsin samasugust energiat ja jõudu muusikas. Gubaidulina usaldab interpreeti rohkem kui oma partituuri, andes teose esitajale suure vabaduse,“ ütleb Mustonen.

Oratooriumi ettekandel osalevad Eesti juhtivad oratooriumisolistid, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kammerkoor Voces Musicales ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester.

Kontserdi avab Adagio Gustav Mahleri lõpetamata jäänud X sümfooniast. Mustonen: “Mahleri ja Gubaidulina vahel on otsene kunstiline sugulus, mõlemale on omane sügavuti minemine ja tegelemine igavikuliste teemadega. “

Gubaidulina bajaanikontserdi "Fachwerk" Eesti esiettekandel soleerib aga Norras sündinud bajaanivirtuoos Geir Draugsvoll, kelle mäng on kõlanud maailma mainekaimatel festivalidel ja kontserdilavadel. Draugsvollile pühendatud "Fachwerk" (2009) loob seoseid muusika ja arhitektuuri vahel, viidates arhitektuuristiilile, kus ehituse konstruktsioon ei ole peidetud kattematerjali alla, vaid seda näidatakse avalikult. Sofia Gubaidulina: "Ma kujutasin endale ette, et ka muusikas saab väljendada seda, mis iseloomustab [fachwerk-] stiili, s.t. komponeerida nii, et ühe pilli konstruktsioon on tehtud nähtavaks ja see on muudetud millekski esteetiliseks."

Tund enne kontserti toimub kõigile kontserdikülastajatele Estonia kontserdisaalis kohtumine helilooja Sofia Gubaidulinaga, mida juhib Sakarias Leppik.