Tutvu Dylani loominguga eesti keeles

«Dylan ei olnud küll ehk autor, kelle ballaadide vms tõlkimisest ma oleksin enne pikki aastaid unistanud, aga kahtlemata oli ta autor, kellest ei saanud mööda vaadata,» kommenteeris Habicht ise ajalehes Sirp hiljem neid tõlkeid.

«Eks ma nüüd natuke pelgasin neile reaalustele tõlkekatsetele – rütmi säilitamisega ei saanud ma ju hakkama – peale vaadata. Aga väga hull vahest ei olegi selles mõttes, et ega ma praegu paremini aru ei saa, millest «All Along The Watchtower» ikkagi räägib. Aga laul ise on muidugi tore.»

Tõlkija loal toome kaks neist siin ära. Sõnade lõpus video originaalesitusega.

«Mr Tambourin Man» («Tamburiinimees»)

Hei! Tamburiinimees, laula mulle laulu

Mul ei ole und ja mul pole kuhugi minna

Hei! Tamburiinimees, laula mulle laulu

Helisevas-kõlisevas hommikus siis järgnen sulle ma

Õhturiik on saanud tagasi liivaks

Pudenenud mu pihkude vahelt

Jätnud pimestatuna seisma, aga magada ma ei saa

Mu väsimus üllatab mind ennastki, olen püstijalu maha põlenud

Keegi ei oota mind

Ja iidsed tänavad on liialt surnud, et võiksin und näha

Hei! Tamburiinimees…

Võta mind kaasa oma võlulaeval

Mu tunded on kadunud ja käed ei suuda haarata

Varbad on tuimad, oodates, et saapad

Hulguksid edasi

Olen valmis minema ükskõik kuhu, kas või pleekima Omaenese maskiks, sinu suitsuloitsu kõla

Mõjuks mulle kohe

Hei! Tamburiinimees…

Pööreldes ja kihutades päikesest möödub naerupahvak

Adressaati sellel pole, vabalt lendab vaid

Taevas talle tõkkeid pole

Ja kui vahel kuuled rütme põgusaid kargamas

Eikusagilt oma tamburiinile – see on vaid üks närudes narr Keda pole põhjust tähele panna, sa näed vaid varju

Mida ta jälitab

Hei! Tamburiinimees…

Peas on mul kui suitsurõngad, aita mind neist läbi

Mööda aja udustest rusudest, eemal tuulise ranna

Jäätunud lehtedest kartlikel kummituspuudel

Ära hulle nukruse salakavalast haardest

Jah, tantsida teemanttaeva all, üks käsi ongi juba vana

Varjuna mere taustal ja liiv on nagu tsirkuseareenil

Mälestused ja ka saatus maetud sügavale lainetesse

Lase mul unustada tänane päev – kuni homseni

«Don’t Think Twice, It’s All Right» («Ära mõtle enam, kõik on korras»)

Pole põhjust istuda ja mõelda, et milleks

See ei muuda enam midagi

Ja pole põhjust istuda ja mõelda, et miks

Kui sa siiani seda veel ei tea

Kui kukk laulab hommikutundi

Vaata aknast välja ja ma olen läinud

Sina oled see põhjus, miks ma aina rändan

Ära mõtle enam, kõik on just nii

Pole põhjust süüdata tuld, tüdruk

Tuld, mida ma polegi näinud

Ja pole mingit põhjust süüdata tuld, tüdruk

Ma olen teel varjupoolelt

Ma tahaksin siiski, et sa midagi teeksid või ütleksid

Mis võiks muuta mu meelt nii et jääksin

Aga me pole kunagi pikalt rääkinud

Nii et ära mõtle enam, kõik on just nii

Pole põhjust hüüda mu nime

Varem pole sa seda ju teinud

Pole põhjust hüüda mu nime

Ma ei kuule sind enam

Lähen mööda teed ja ikka veel mõtlen

Kord armastasin ma naist kes oli nii armas

Ma andsin oma südame, kuid ta tahtis mu hinge

Ära mõtle enam, kõik on just nii

Ma astun ja astun piki üksildast rada

Ma ei tea, kuhu olen ma teel

Nägemiseni oleks liiga hea sõna

Piisab, kui ütled head teed

Ma pole öelnud, et sa kohtlesid mind halvasti

Võinuks olla parem, tühja sest

Sa vaid raiskasid mu väärtuslikku aega

Ära mõtle enam, kõik on just nii