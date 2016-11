Kaks tundi tõhusat laserravi

Mees, kes on kokku müünud nii 80 miljonit albumit ja kes ei väsi üllatamast ka nüüd, 68-aastasena. Muide see, et laval hüppav mees saab järgmise aasta augustis 69, ei paista küll kuskilt välja. Mingi hetk jääbki mulje, et tegu on mõne Ibiza trance'i-DJ-ga, kes oma elektroonikapargi keskel rõõmsalt üles-alla hüpleb.

Kohati ehk kisub tõesti liiga klubiks kätte. Saku Suurhalli on rahvast täis, vabu istekohti ei ole. Või kui, siis mõni üksik. Ja enamus publikust on oma neljakümnendat sünnipäeva juba võrdlemisi ammu pidanud. Mõned vahetavad nõutult pilke, kui Jarre tulistab saali oma värskemat loomingut, bassidest tiinet, reivilikult eufoorilist ja rütmilist.

Aga põlvkondadeülene Jarre teab, mida teeb. Lava plingib tuhandetes tulukestes, väga huvitava ning isegi tavatu värvigammaga laserid sähvivad, üks vaimukas ja efektne valgusinstallatsioon ajab teist taga. Jarre tuleb ise vahel rahva ette ja ajab juttu. Suurepärane artist, suurepärane show.

Põhiliselt tuleb esitamisele tema seni kahe viimase albumi materjal, tuurgi kannab ju nime Electronica. Jarre mängib nende kahe albumi lugusid, aga ilma külaliste vokaalpartiideta. Kui järg jõuab Pet Shop Boysiga koos loodud palani «Brick England» kutsub maestro rahvast püsti tõusma ja end vabalt tundma. Efekt on umbes selline nagu oleks vannil kork eest tõmmatud. Lavaesine valgub kohe inimesi täis.

Kontserdi kõige efektsem hetk saabub siis, kui lava tehakse pimedaks, Jarre tõmbab kätte kindad ja hakkkab mängima laserharfi, mille rohelised neoonkiired kui pillikeeled ülatuvad otse lae alla välja. Ta mängib Armin van Buureniga kahasse loodud lugu «Stardust», mis originaalis oli Electronica mõlema albumi peale üks igavamaid, kuid selline variant on küll võimas. Nii efektset pilli polegi varem nähtud!

Esitamisele tulevad ka varasalve lood, Oxygene 4 ja Équinoxe 7 näiteks. Veidi tänapäevasemas kuues, rohkem musklit pungitab nendest vastu kui originaalidest. Aga väga hea on.

See on puhas Jarre universum, kus huvitaval kombel ongi kuidagi nii, et iga kuulaja on tähtis, iga silm loeb, iga kõrv tähendab.